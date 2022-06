Gasly in de wolken na sterke kwalificatie: "Komt op het juiste moment"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing domineerden gisteren de kwalificatie in Azerbeidzjan. Mercedes-coureur George Russell was best of the rest en zal vanmiddag de race vanaf de vijfde plek starten. Hij deelt die derde startrij morgen met een verrassende naam: AlphaTauri-coureur Pierre Gasly.

Gasly heeft een lastige periode achter de rug waarin hij een fikse teleurstelling moest verwerken. De Fransman had immers nog altijd een stille hoop op een mogelijke promotie naar Red Bull Racing. Die hoop werd teleurstelling toen daags na de Grand Prix van Monaco bekend werd gemaakt dat Sergio Perez zijn contract bij Red Bull heeft verlengd.

In de kwalificatie in Azerbeidzjan nam Gasly in ieder geval sportieve wraak. De Fransman was zeer snel en beloonde zichzelf met de zesde tijd. Hij wordt geciteerd door de media-afdeling van de Formule 1: "Dit is de beste kwalificatie van het jaar, dat komt op het juiste moment. Ik ben blij voor het team omdat er in de afgelopen weekenden veel is gebeurt. Het hoofddoel van dit weekend was geen fouten maken. We moesten proberen alles goed te houden en dat hebben we gedaan. We konden een hele sterke performance laten zien vandaag en daar ben ik heel erg blij mee."