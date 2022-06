Hamilton ontloopt straf na langzaam rijden tijdens kwalificatie

Lewis Hamilton moest zich na afloop van de kwalificatie in Azerbeidzjan melden bij de stewards. De Britse coureur had mogelijk de vooraf vastgestelde deltatijd overschreden in Q2. Hij moest zich melden en gaf zelf aan dat hij te langzaam reed omdat hij zich wilden laten inhalen voor een slipstream.

Hamilton werd echter niet ingehaald door Lando Norris, de coureur die achter hem reed. Hij deed zijn verhaal aan de stewards en men vreesde voor een mogelijke penalty. De stewards gaven hem echter gelijk waardoor de Brit een gridstraf ontloopt, hij zal morgen starten vanaf de zevende plaats.

Voorafgaand de beslissing van de stewards gaf Hamilton zelf al aan dat hij geen straf verwachtte. Hij sprak na de kwalificatie met zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik maak mij er geen zorgen over. Ik reed niet op de racelijn. Daarnaast moet je, je aan een deltatijd houden en dat deed ik. Ik reed niet langzamer dan de verplichte toegestane tijd voor een outlap. Binnen die delta zou ik zo langzaam mogen rijden zoals ik zelf wil en ik reed niet op de racelijn."