Horner heeft geen problemen met felle kritiek Jos Verstappen

Max Verstappen was gisteren bij de eerste twee vrije trainingen in Azerbeidzjan langzamer dan zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Dat is niet bijzonder, twee weken geleden in Monaco was dat immers ook het geval. Uiteindelijk wist Perez op zondag de race te winnen en werd Verstappen derde.

Die uitslag schoot nogal in het verkeerde keelgat bij Verstappens vader Jos. De voormalig Formule 1-coureur was in zijn column op Verstappen.com nogal kritisch op de handelswijze van Red Bull. Jos Verstappen was namelijk van mening dat het team in Monaco maar had kunnen doen op strategisch vlak, Verstappen junior had dan volgens zijn vader kunnen winnen.

Objectief

De opvallende uitspraken van Jos Verstappen bereikte ook het team van Red Bull. Teambaas Christian Horner had de verwoestende column ook gelezen en sprak zich er in Bakoe over uit bij Sky Sports: "Ik denk dat vaders nooit compleet objectief zijn. Als wij op dat moment geen pitstop hadden gemaakt, dan was Max waarschijnlijk achter George Russell de baan opgekomen."

Persoonlijkheid

De boze woorden van Jos Verstappen krijgen geen gevolgen, Horner ziet er geen enkel probleem in. De Britse teambaas kent Verstappen senior inmiddels wel een beetje: "Ik denk dat Jos een beetje zijn eigen persoon is, of vinden jullie van niet? Hij heeft zijn eigen persoonlijkheid en hij heeft een eigen mening. Dat is helemaal prima. Voor ons was de realiteit wat anders dus er is geen enkel probleem."