Leclerc tevreden maar realistisch: "Ruimte voor verbeteringen"

In de eerste vrije trainingen in Azerbeidzjan werd duidelijk dat Ferrari en Red Bull Racing wederom de sterkste teams zijn. De twee renstallen heersen al het gehele seizoen en ook in de eerste twee sessies waren de verschillen zeer klein. Wel was het Ferrari dat de snelste tijd van de dag noteerde.

De 1:43:224 van Charles Leclerc was in de tweede vrije training de snelste tijd van de vrijdag. De Monegask was daarmee net iets sneller dan de Red Bulls van Sergio Perez en Max Verstappen. In de eerste vrije training noteerde Leclerc nog de tweede tijd, hij was slechts 0,127 seconden langzamer dan de Red Bull van Perez.

Progressie

Leclerc kijkt in ieder geval redelijk tevreden terug op zijn eerste dag in Bakoe. Vorig seizoen veroverde hij er de pole position en het is nog maar de vraag of hij dit kunststukje kan gaan herhalen. In een persbericht van zijn team spreekt Leclerc zich uit: "We hadden een solide eerste dag. De progressie die we maakten van VT1 naar VT2 was goed en als team werkten we goed samen. De rondetijden waren niet bepaald representatief omdat niemand een goede ronde kon rijden in de tweede sessie."

Verbeteringen

Ondanks de succesvolle eerste twee vrije trainingen wil Leclerc nog niet de vlag uithangen. De Monegask is realistisch en beseft zich dat er heus nog het een en ander moet gebeuren: "Er is nog steeds wel wat ruimte voor verbeteringen. Onze racepace zag er redelijk sterk uit en ik voelde mij ook goed in de auto. Als we het over banden hebben voelde ik mij ook comfortabel tijdens de longrun. Ik had ook geen last van graining dus dat is positief."