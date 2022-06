Marko maakt zich geen zorgen over vleugel Verstappen: "Vastgezet en opgelost"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige eerste dag in Azerbeidzjan. In de eerste twee vrije trainingen waren Sergio Perez en Max Verstappen redelijk snel. Perez noteerde in de eerste training zelfs de snelste tijd, in de tweede training was hij tweede. Verstappen reed in beide sessies de derde tijd.

Maar ondanks de aardige resultaten verliep de dag zeker niet vlekkeloos. Verstappen had in de eerste vrije trainingen namelijk te maken met de nodige ongemakken. Zijn achtervleugel wapperde namelijk nogal hevig als het zijn DRS-systeem activeerde, de werkzaamheden kostten hem ook een kwartier in de tweede training. Daarnaast was zijn nieuwe motor ook nog niet volledig in vorm.

Motor

Teamadviseur Helmut Marko maakt zich echter geen enkele zorgen voor het vervolg van het weekend. De Oostenrijker zag ook de problemen maar die zijn volgens hem geen reden tot zorg. Na afloop van de trainingen sprak hij met Motorsport-Magazin over de motorprobleempjes: "Bij een nieuwe motor duurt het altijd eventjes voordat deze op de juiste manier is afgesteld. Tijdens de tweede vrije training was er al niets meer aan de hand."

DRS

Ook de opvallende DRS-problemen waren een reden tot zorg voor de fans. In navolging van de Spaanse en Monegaskische Grand Prix-weekenden lijkt het nu weer mis te gaan met de achtervleugel van Verstappen. Marko ligt ook hier niet wakker van: "Die is nu vastgezet en het is opgelost. Het is een andere vleugel dan we in Barcelona hadden. Perez en Verstappen rijden wel met dezelfde vleugels maar toch is het steeds Max die dit soort problemen krijgt."