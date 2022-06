Perez tevreden met nieuw contract: "Staat nergens dat ik als tweede moet finishen"

Sergio Perez is momenteel bezig aan een aantal mooie weken in zijn Formule 1-loopbaan. Twee weken geleden won hij de Grand Prix van Monaco, werd zijn contractverlenging bekend en doet hij ook volop mee in de kampioensstrijd. Perez staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met een minimale achterstand op teamgenoot Max Verstappen.

Voorafgaand de Monegaskische Grand Prix had Perez zijn nieuwe contract al getekend, het nieuws kwam echter pas na de race naar buiten. De Mexicaan maakte een rustige indruk en kan dit weekend in Azerbeidzjan weer gaan jagen op succes. In het verleden was hij regelmatig zeer succesvol op de baan in de hoofdstad Bakoe.

Tweede coureur

Voor Perez is het in ieder geval glashelder dat hij mag gaan jagen op zijn eigen successen. In Azerbeidzjan besprak hij zijn nieuwe contract en gaf hij tegenover de internationale media aan dat er geen afspraken over het zijn van een tweede coureur in staan: "Daar hebben we niet over gesproken. In mijn contract staat nergens dat ik als tweede moet finishen of iets dergelijks. Het was ook geen onderwerp in de gesprekken over het contract."

Zekerheid

Het nieuwe contract zorgt er in ieder geval voor dat Perez rust heeft. Tot en met 2024 is hij in ieder geval actief in de Formule 1, zo'n langdurig contract is niet altijd een zekerheid geweest in zijn carrière. "Als coureur wil je ook zekerheid hebben, dan heb je die stress niet meer. Hoe eerder, hoe beter. Het vraagt altijd heel erg veel energie en focus om er altijd 100 procent bij te zitten, elk weekend weer. Het is dus goed dat we het snel eens waren over het contract."