Mercedes leeft met twee gedachtes toe naar Azerbeidzjaanse Grand Prix

Het team van Mercedes is nog niet bepaald bezig met een ijzersterk seizoen. De Duitse regerend constructeurskampioen is overduidelijk het derde team op de grid, de teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn beduidend sneller. Aankomend weekend wil Mercedes sterker voor de dag komen in Azerbeidzjan.

Op de sociale media deelt het team dan ook al veel over de aanstaande race. In een recente Tweet vraagt het team zich af hoe men toeleeft naar de aanstaande Grand Prix. In een diagram hebben ze twee keuzes uitgetekend, een groot vlak met als bijschrijft 'zin in de race in Bakoe' en een kleiner vak met de veelzeggende tekst 'klaar om weer pijn te worden gedaan'.