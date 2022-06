De bijzondere Azerbeidzjaanse cijfers van Sebastian Vettel

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. De race door de straten van hoofdstad Bakoe is vrijwel altijd een enorm spektakelstuk. Een aantal opvallende coureurs presteren er dan ook zeer sterk, een van hen is huidig Aston Martin-coureur Sebastian Vettel.

Vettel eindigde namelijk in alle edities van de Azerbeidzjaanse Grand Prix in de top vier. Hij werd tweede bij de eerste editie van de race in 2015. Hij finishte daarna twee keer als vierde. In 2019 werd hij derde op het bijzondere stratencircuit. Vorig seizoen pakte hij tegen alle verwachtingen in de tweede plaats. Dit jaar staat Vettel echter voor een lastige klus, de Aston Martin is niet bepaalde snel.