Norris weer de oude: "Benieuwd wat ik kan doen in de dubbel header"

Het team van McLaren heeft zich sterk herpakt na een matige seizoenstart. De Britse renstal heeft de betere resultaten vooral te danken aan Lando Norris. De jonge Britse coureur is bezig met een sterke reeks en staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, zijn teamgenoot Daniel Ricciardo worstelt met zijn vorm.

Norris leeft met veel vertrouwen toe naar de Azerbeidzjaanse Grand Prix van aankomend weekend. De Brit wil in de straten van de hoofdstad Bakoe goed voor de dag komen. In een persbericht van McLaren blikt de Brit vooruit: "Ik kijk ernaar uit om naar Bakoe af te reizen. Het is cool dat we weer rijden op een stratencircuit en de race van vorig jaar liet zien dat echt alles kan gebeuren. Het wordt fantastisch om te zien wat we kunnen met deze auto's op dit unieke circuit. Ik heb hier altijd punten gepakt dus hopelijk kan ik dit jaar nog meer punten pakken voor het team."

Norris kan in Bakoe weer presteren op zijn beste niveau. Tijdens de laatste twee races in Spanje en Monaco was de Brit namelijk niet fit, hij had ontstoken amandelen. "Ik voel mij weer zoals gewoonlijk na het vrije weekend. Ik ben weer de oude na twee zware weken. Ik ben benieuwd wat ik kan doen tijdens deze dubbel header."