Vettel krijgt kritiek om milieumeningen: "Dan zou ik moeten stoppen"

Sebastian Vettel is naast een ervaren coureur ook een enorm uitgesproken coureur. De Duitse Aston Martin-coureur deelt met enige regelmaat zijn mening over maatschappelijke onderwerpen, hij is niet bang voor de discussie op dit gebied. Vettel zet zich vooral in voor onderwerpen omtrent het milieu en het klimaat.

Vettel vroeg al meermaals aandacht voor het milieu. Vorig seizoen droeg hij voor de start van de races regelmatig shirts waarop hij aandacht vroeg voor milieuvervuiling, zwerfafval en schoon drinkwater. Recent schoof de Duitse coureur zelfs aan in een debatprogramma van de Britse BBC waarin hij de discussie aanging over het feit dat hij hypocriet zou zijn, hij vraagt immers aandacht voor het milieu maar racet wel in de Formule 1.

Vettel oogst veel lof voor zijn openheid, niet iedereen kan zich echter vinden in de acties van de Aston Martin-coureur. Regelmatig spreken oud-coureurs zich kritisch uit. Ook rallylegende Walter Röhrl is fel in gesprek met Die Welt: "Ik vroeg mij laatst af wat er aan de hand is met hem. Maar als ik na 15 jaar in de autosport wakker zou worden en denken dat ik een milieuactivist ben, dan zou ik moeten stoppen. Hij kan niet roepen dat we op het milieu moeten letten en tegelijkertijd de wereld rond vliegen voor de Formule 1."