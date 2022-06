Williams ziet sport groeien in de Verenigde Staten

Jarenlang was het een belangrijk doel van de Formule 1: voet aan wal krijgen in de Verenigde Staten. Geruime tijd was het een lastige opdracht maar inmiddels lijkt het erop dat de missie geslaagd is. De sport is de afgelopen jaren enorm gegroeid aan populariteit en dat is vooral te merken in de V.S.

De groei heeft meerdere redenen maar vooral de Netflix-reeks 'Drive to Survive' speelt een grote rol. De eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, is vanzelfsprekend zeer tevreden met deze ontwikkeling en dat is ook te zien aan de kalender van de sport. Volgend seizoen staan er immers drie Amerikaanse races op de kalender: Austin, Miami en Las Vegas.

Bedrijven

Ook de teams merken dat hun sport steeds populairder wordt in de Verenigde Staten. Williams merkt dat bijvoorbeeld ook, het Britse team is sinds een paar jaar eigendom van het Amerikaanse Dorilton en men merkt de groei. Commercieel directeur James Bower wordt geciteerd door Motorsport.com: "In 2015 waren er 45 bedrijven met een Amerikaans hoofdkwartier actief in de F1. Nu zijn dat er 108, ongeveer twee keer zoveel dus. Als je het hebt over technische partners, dan dan ik dat de Formule 1 de meest datagestuurde sport van de wereld is. Ik zie een toestroom van technologiebedrijven, vooral uit Noord-Amerika."

2012

Volgens Bower begon het succes van de Formule 1 in Amerika veel eerder dan de meeste mensen denken. De Williams-man wijst naar 2012, toen keerde de Formule 1 terug in de V.S. "Sindsdien zie je de sport echt groeien. Dat komt mede door de uitzendingen van ESPN. De groei zette de laatste vijf jaar door met Liberty, vooral met hun marketing en hun managementprocessen. Dat is echt fenomenaal. Dan met kers op de taart Drive to Survive en de ongelooflijke race in Miami."