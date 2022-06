Marko duidelijk na nieuw contract Perez: "Max meestal de snelste"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal gaat met Max Verstappen aan de leiding van het wereldkampioenschap, ook bij de constructeurs gaan ze aan de leiding. Dat komt mede door de goede prestaties van tweede coureur Sergio Perez.

Perez is dit seizoen zeer sterk, de ervaren Mexicaan heeft weinig moeite met de huidige auto en kan Verstappen aardig bijhouden. Anderhalve week geleden won Perez dan ook de Grand Prix van Monaco en mede daardoor staat hij nu derde in het wereldkampioenschap. De Mexicaan kreeg vorige week nog meer goed nieuws, hij kreeg immers contractverlenging tot en met 2024.

Bonus

De uitstekende huidige vorm van Perez klinkt als muziek in de oren van Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko is tegenover het Duitse Formel1.de dan ook duidelijk over de reden van de contractverlenging: "Het contract is niet binnen een dag opgesteld. Hij heeft een enorm betrokken manager, die mengt zich ook in het gesprek. Het nieuwe contract kwam voort uit het feit dat Checo door de nieuwe auto dichter op Verstappen zit. Het is duidelijk dat we ook de constructeurstitel willen winnen. Ook vanuit een financieel oogpunt want onze werknemers krijgen een bonus bij die titel. Je moet er dan voor zorgen dat je het sterkste rijdersduo hebt."

Titelrivalen

Het rijdersduo is momenteel dan ook zo sterk dat beide coureurs een grote kans hebben op de wereldtitel. Marko verwacht echter niet dat Verstappen en Perez elkaars titelrivaal gaan worden: "Je vergeet dat Verstappen al twee keer de finish niet heeft gehaald. Hij lag toen allebei de keren op de tweede plaats. Als hij de punten had gepakt, dan was de afstand met Perez groter. Maar dat verandert niets aan het feit dat Checo een geweldig seizoen heeft. Toch, als het op pure snelheid aankomt is Max meestal de snelste."