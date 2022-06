Marko sprak met Gasly over contractverlenging Perez: "Wat is een alternatief voor hem?"

Afgelopen week deelde Sergio Perez goed nieuws met de buitenwereld. De Mexicaanse coureur verlengde zijn contract bij Red Bull Racing en is nu tot en met 2024 onderdeel van de Oostenrijkse renstal. De contractverlenging betekent dat Red Bull voor de aankomende jaren het rijdersduo rond heeft, eerder verlengde Max Verstappen immers ook zijn contract.

Het nieuwe contract van Perez heeft ook een keerzijde, het gaat namelijk wel ten koste van de Red Bull-talenten. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly hoopte op een tweede kans bij Red Bull maar hij komt van een koude kermis thuis. De Fransman zal dus bij AlphaTauri moeten blijven en de gehoopte stap omhoog blijft voorlopig uit, als hij bij Red Bull blijft tenminste.

Alternatief

Helmut Marko speelt een belangrijke rol bij de contracten van de coureurs. De Oostenrijkse adviseur moest het nieuws van de contractverlenging van Perez dan ook delen met Gasly. Marko legt de situatie uit in gesprek met het Duitse Formel1.de: "Voordat Perez zijn nieuwe contract ondertekende sprak ik met Gasly. We gaan zien wat er gebeurt na 2023. Wat is het alternatief voor hem? Ik denk dat er momenteel geen aanmerkelijk betere alternatieven zijn dan AlphaTauri."

Jeugd

Als het aan Marko ligt blijft Gasly dus voorlopig actief voor AlphaTauri. De Oostenrijkse adviseur wil tevens dat Gasly's teamgenoot Yuki Tsunoda blijft. Marko: "We kunnen aannemen dat de huidige coureurs op hun plek blijven zitten. Maar corona is nog steeds aanwezig dus het zou altijd kunnen dat er jonge coureurs moeten invallen. Ik hoop dat niemand zich blesseert maar voor een fulltime zitje moeten de jongelingen nog een jaar wachten."