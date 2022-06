Marko verklapt: "Op de vrijdag voor Monaco gaven we Perez een nieuw contract"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een sterk seizoen. Regerend wereldkampioen Max Verstappen verkeert in topvorm en gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap. Tweede coureur Sergio Perez is tevens zeer sterk bezig en won de meest recente Grand Prix in Monaco.

Perez staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met een minimale achterstand op Verstappen. De Mexicaanse coureur leeft over het algemeen in een droom aangezien hij afgelopen week tevens contract verlenging kreeg. De ervaren Perez staat nu tot en met 2024 onder contract bij de Oostenrijkse renstal. De contractverlenging verklapte hij zelf overigens al aan de buitenwereld. Voorafgaand de podiumceremonie in Monaco riep hij immers iets te enthousiast dat hij te vroeg had bijgetekend.

Ten tijde van zijn winst in Monaco had hij namelijk al zijn nieuwe contract getekend. Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt namelijk de details in gesprek met OE24. De Oostenrijker is open over de situatie met Perez: "Op de vrijdag voorafgaand de Grand Prix van Monaco gaven wij hem zijn contractverlenging. Hierdoor was hij extra gemotiveerd. Het is heel erg fijn om twee van dit soort coureurs te hebben. We hebben dit seizoen al vijf overwinningen bij elkaar gereden."