Video: Verstappen laat gasten schrikken op Red Bull-boot

Max Verstappen kende in Monaco een weekend met een geruststellende afloop. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd vrijwel het gehele weekend verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez. Ook in de race was het raak en sleepte Perez de overwinning binnen, Verstappen werd op zijn beurt derde en breidde zijn WK-voorsprong lichtelijk uit.

Ook tijdens het weekend vermaakte de Nederlandse regerend wereldkampioen zich opperbest. Verstappen ontdekte namelijk het jacht van Red Bull in de Monegaskische haven. Hij kreeg een rondleiding op het schip en Verstappen was opzoek naar het stuur van de grote boot. Hij kon het niet laten om even de toeter te testen, tot grote hilariteit van hemzelf.