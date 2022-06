Voormalig F1-coureur over wk-kansen Pérez: "Het is zeker mogelijk"

Sergio Pérez als wereldkampioen? Voormalig F1-coureur en tv-commentator Marc Surer gelooft er wel in, maar ziet ook dat Max Verstappen zonder misfortuin nog steeds de bovenhand heeft. Al zijn de marges tussen de twee stalgenoten wel kleiner dan in 2021.

"Als hij zo doorgaat en regelmatig punten scoort, is het absoluut mogelijk", vertelde de 70-jarige Zwitser aan Formel1.de over de titelkansen van Pérez. "Maar als je de overwinningen nu bij elkaar optelt, is het vrij duidelijk dat Max nog steeds nummer één is." Tot op heden heeft de wereldkampioen vier zeges (Jeddah, Imola, Miami en Spanje) en Pérez maar eentje, die van Monaco."

De Zwitser merkt op dat de Mexicaan zeer constant zijn punten pakt en dat belangrijk is voor de opmaat naar een wereldtitel. "Hij scoort mooi en dat kan aan het eind van het jaar een groot verschil maken. Uiteindelijk zijn het de 'strike results' die het probleem zijn als je niet finisht en je 25 punten of 18 punten verliest", doelt de oud-coureur van onder andere Brabham en Ensign op de uitvalbeurten van Verstappen. "Dus ja, Pérez is een kandidaat voor het WK."

Surer zijn actieve F1-loopbaan begon vanaf 1979 en duurde tot 1986. De Zwitser scoorde in totaal zeventien wk-punten.