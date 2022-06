Krack maakt zich geen zorgen over Red Bull-onderzoek

Het team van Aston Martin is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Britse renstal in Canadese handen staat momenteel slechts negende in het constructeurskampioenschap met slechts zeven punten. Het team doet er dan ook alles aan om de zeer tegenvallende resultaten enigszins op te krikken.

Zoals zoveel andere teams introduceerde Aston Martin dan ook een groot updatepakket in Spanje. De zwaar geüpdatete Aston Martin kreeg echter enorm veel aandacht. Door de updates leek de wagen immers wel verdacht veel op de bolide van het team van Red Bull Racing. Men vraagt zich af of het wel zuivere koffie is, ook omdat er in de winter veel Red Bull-personeel overstapte naar Aston Martin.

Bij het Britse team maakt men zich echter helemaal geen zorgen. Het groenkleurige team blijft immers bij hun standpunt dat er helemaal geen kopieergedrag heeft plaatsgevonden. Red Bull is inmiddels een intern onderzoek begonnen maar Aston Martin-teambaas Mike Krack maakt zich geen zorgen. Krack spreekt zich uit bij Reuters: "Om eerlijk te zijn, ik verwacht er niet veel van. Ik denk dat wij ons maar gewoon gaan concentreren op ons zelf. Ik denk dat hun onderzoek nergens naar gaat leiden, ik denk dat ze zich gaan concentreren op het kampioenschap. We maken ons geen zorgen want we hebben niets fout gedaan."