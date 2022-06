WK-leiding kan Verstappen niet veel schelen: "Ik wil gewoon een goede auto"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap en heeft enkele sterke prestaties neergezet. Afgelopen weekend werd hij derde in Monaco en eerder wist hij te winnen in Saoedi-Arabië, Imola, Miami en Spanje.

Verstappens voorsprong in het wereldkampioenschap is niet bijster groot. De Nederlander nam de WK-leiding in Spanje over van Charles Leclerc en de Monegaskische Ferrari-coureur staat dan ook vlak achter Verstappen in de tussenstand. Ook Verstappens Red Bull-collega Sergio Perez staat slechts enkele puntjes achter en mag dromen van een mogelijke wereldtitel.

Performance

Verstappen maakt zich op zijn beurt niet zoveel zorgen over zijn leidende positie. De Red Bull-coureur hecht er bijzonder weinig waarde aan. Hij legt zijn redenatie nog maar eens uit aan de internationale media: "Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt waar je in het kampioenschap staat ten opzichte van de nummer twee. Het draait meer om de performance van de auto. Als je auto goed is weet je dat je in de toekomst races kan gaan winnen. Dan voel je ook niet zoveel druk."

Verschil

De Nederlander weet inmiddels hoe het is om wereldkampioen te worden. De ervaringen van vorig seizoen neemt Verstappen mee naar de strijd van dit jaar. Hij maakt nogmaals duidelijk dat de leidende positie nu nog niet van belang is voor hem: "Ik denk dat wij als Formule 1-coureurs al een tijdje actief zijn in deze sport en dat we weten wat we moeten doen. Vanuit mijn ervaring weet ik dat het niet echt een verschil maakt. Ik wil gewoon een goede auto hebben want dat geeft ook vertrouwen."