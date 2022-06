Albon ontkent hinderen Leclerc: "Ik was sneller"

Het team van Ferrari begon als de topfavoriet aan de Grand Prix van Monaco. De Italiaanse renstal was sterk en coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz begonnen de race op de eerste startrij. Een mislukte strategie en een aantal incidenten met achterblijvers gooiden uiteindelijk roet in het eten.

Sainz werd uiteindelijk tweede achter winnaar Sergio Perez en de gefrustreerde Leclerc werd slechts vierde. In de krappe straten van Monaco ergerde Leclerc zich rot aan de achterblijvers. Leclerc werd vooral helemaal gek van een actie van Williams-coureur Alexander Albon. De Thaise Brit kreeg blauwe vlaggen maar ging niet aan de kant, tot woede van Leclerc. Uiteindelijk kon Leclerc erlangs komen nadat Albon zich verremde.

Albon zelf is van mening dat hij helemaal niets verkeerd deed. De Thaise coureur denkt namelijk dat hij veel sneller was dan de jagende Monegask. Tegenover Motorsport.com sprak Albon zich uit: "Het was best lastig. Ik reed op slicks en ik had een gigantisch voordeel qua tempo. Misschien had ik hem in bocht drie moeten laten passeren maar ik was daarna gelijk weer sneller geweest en dan had ik hem kunnen terugpakken. We bevonden ons in een situatie waarbij het beter was met mij voorop. Ik was snel bij hem weggereden. Het was allemaal wat onhandig maar volgens mij wel oké."