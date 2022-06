Formule 1-kopstuk Bayer vertrokken bij FIA

Bij autosportfederatie FIA lopen veel kopstukken rond die een belangrijke functie vervullen met het oog op de Formule 1. Veel van hen opereren achter de schermen, een enkeling is tevens bekend bij het grote publiek. Een van deze bekendere namen neemt nu afscheid van zijn baan.

FIA-kopstuk Peter Bayer is namelijk vertrokken bij de autosportfederatie. Bayer werd in 2017 aangesteld als secretaris-generaal van de bond. Dat betekent dat hij alle sportieve activiteiten van de sport ging overzien. Na de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig seizoen kreeg hij er tevens een nieuwe titel bij. Bayer werd aangesteld als uitvoerend directeur van de Formule 1. Hiermee werd hij dus één van de belangrijkste figuren binnen de sport.

Maar afgelopen woensdag kwam de FIA met een statement over Bayer naar buiten. Hierin werd aangekondigd dat de Formule 1-directeur is vertrokken bij de autosportfederatie. Bayer was tevens de grote man achter het onderzoek naar de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi. Zijn taken worden nu tijdelijk overgenomen door Shaila-Ann Rao, zij was in het verleden al actief bij de FIA in een andere rol. Sinds 2018 was Rao werkzaam bij het team van Mercedes waar ze sinds 2021 fungeerde als een speciaal adviseur voor teambaas Toto Wolff.