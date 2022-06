Button neemt het op voor Ricciardo na kritiek Brown

Het team van McLaren is momenteel bezig met een seizoen met twee gezichten. Lando Norris rijdt wederom goed en wist in Imola zelfs al op het podium te eindigen. Bij Daniel Ricciardo gaat het voorlopig nog niet naar wens, hij is veel langzamer dan zijn teamgenoot en eindigt regelmatig buiten de punten.

Ricciardo krijgt te maken met veel kritiek op zijn prestaties, ook vanuit zijn eigen werkgever. McLaren-CEO Zak Brown sprak zich recent zeer kritisch uit over zijn eigen coureur. De Amerikaan beweerde dat de prestaties van Ricciardo nog niet voldoen aan de verwachtingen die men van hem had, het waren opvallende uitspraken van Brown.

Beschermen

Niet iedereen kan zich echter vinden in de woorden van de Amerikaanse CEO. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button vraagt zich bijvoorbeeld af of de uitspraken wel zo handig waren. Button deelt zijn opinie in gesprek met Sky Sports: "Zak is zichzelf en ik kan zijn gedachten niet veranderen. Maar ik verbaas mij wel over zijn uitspraken. Iedereen bij een team zou de coureurs moeten beschermen. De Formule 1 is een echt mentaal spel. Ze beschikken allemaal over veel skills maar je kan niet goed presteren als je hoofd er niet bij is."

Pijn

Button ziet zelf ook wel dat Ricciardo momenteel niet bezig is met zijn sterkste seizoen uit zijn loopbaan. De Brit is echter van mening dat de uitspraken van Brown niet heel erg handig zijn: "Ik vond het verbazingwekkend dat Zak zei dat Ricciardo niet aan de verwachtingen voldeed, we weten dat allemaal wel. Maar als je teambaas dat soort dingen zegt, dan doet het zeker pijn. Ik hoop dat ze hebben gesproken en dat ze zich kunnen focussen op het beste uit Daniel en het team halen. Dat zien we wel waar hij uitkomt in de toekomst."