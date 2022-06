Binotto maakt zich zorgen: "Betrouwbaarheid van de motor is altijd een ding"

Het team van Ferrari is momenteel bezig aan een sterk seizoen. De Italiaanse renstal vormt momenteel de kop van het veld gezamenlijk met concurrent Red Bull Racing. Afgelopen weekend had Ferrari een grote kans op de zege maar een mislukte strategie zorgde ervoor dat Charles Leclerc niet won.

Maar naast de mislukte strategie waren er nog veel meer kopzorgen voor de Italiaanse renstal. Bij hun klantenteams Haas en Alfa Romeo waren er namelijk meerdere problemen met de door Ferrari geleverde motoren. Haas-coureur Mick Schumacher viel in de eerste training stil met een probleem aan de MGU-K. Teamgenoot Kevin Magnussen viel in de race uit met motorproblemen en Alfa-coureur Valtteri Bottas miste een groot gedeelte van de eerst training met eveneens MGU-K problemen.

Betrouwbaarheid

Ferrari-teambaas Mattia Binotto ziet dat er veel problemen ontstaan met de krachtbronnen van zijn renstal. De teambaas maakt zich slechts een klein beetje zorgen maar dat deelt hij wel met de internationale media: "De betrouwbaarheid van de motor is altijd een zorg. We gaan kijken naar wat er precies gebeurd is en dan krijg je soms een duidelijke verklaring. De oorzaak kan liggen bij externe incidenten. Het kan worden veroorzaakt door uitzonderlijke omstandigheden. Andere oorzaken kunnen echt een zorg zijn."

Sleutelfactor

Ferrari is momenteel nog in een aardige kampioensstrijd verwikkeld met concurrent Red Bull. Binotto weet dat beide teams dit seizoen al enkele betrouwbaarheidsproblemen hebben gehad. Hij denkt dat het een beslissende rol gaat spelen: "De betrouwbaarheid is tot nu toe een sleutelfactor geweest in het kampioenschap. Wij hadden problemen in Spanje. Maar Red Bull heeft tot nu toe drie DNF's en wij hebben er slechts één. Maar onze klantenteams hadden er ook een paar, het is dus een uitdaging. Wanneer je zorgen hebt is dat nooit vanzelfsprekend om ze op korte termijn te kunnen verhelpen."