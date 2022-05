Horner verklapt succes: "Draaide allemaal om snelle reactie"

Het team van Red Bull Racing verliet Monaco als de grote winnaar. De Oostenrijkse renstal zag hun coureurs Sergio Perez en Max Verstappen sterk voor de dag komen op de zondag. Tevens profiteerde het team van de strategische fouten van de concurrentie van Ferrari.

Perez won zijn eerste Grand Prix van het seizoen in een weekend waarin hij net iets sneller was dan Verstappen. De Nederlander kwam op zijn beurt als derde over de finish en bleef daarmee zijn WK-rivaal Charles Leclerc voor. Verstappen kon dan ook zijn voorsprong in het wereldkampioenschap iets uitbreiden. Bij Red Bull overheerste na afloop vooral veel tevredenheid over het verloop van de race.

Trots

Teambaas Christian Horner toonde na afloop ook zijn trots. De succesvolle Brit zag dat zijn team perfect reageerde op de omstandigheden. Horner kan dan ook niets anders doen dan zijn complimenten delen. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik ben sowieso altijd al trots op het feit dat wij een aanvallend team zijn. We hebben geprobeerd het in de basis goed te doen, of het nou gaat om de strategie of de pitstops. Het ging allemaal om snel reageren op de situatie en dat heeft ons team briljant gedaan. De coureurs hebben hier natuurlijk aan bijgedragen."

Ferrari verslaan

Perez kan op veel complimenten van zijn teambaas rekenen. Horner had daarnaast ook niet verwacht dat allebei zijn coureurs een Ferrari versloegen. Perez hield immers Carlos Sainz achter zich en Verstappen versloeg Leclerc. Horner is trots: "Ik dacht wel dat we er in ieder geval één konden verslaan, maar allebei had ik niet verwacht. We profiteerden natuurlijk van hun fouten maar het leek er ook eventjes op dat ze allebei Sainz zouden verslaan. Het zat allemaal dicht bij elkaar."