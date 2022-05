Video: Perez maakt familie trots met zege

Afgelopen zondag schreef Sergio Perez weer eens geschiedenis door zijn derde Grand Prix-zege te pakken. In de straten van Monaco hield hij het hoofd koel na een bizarre race vol regen en drama. Na afloop kon de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur zijn emoties amper onder controle houden.

Perez toonde zich een trotse Mexicaan en reed zijn outlap dan ook met een Mexicaanse vlag in zijn hand. Ook in zijn thuisland werd er een feestje gevierd, zijn vader pakte er namelijk ook een vlag bij om te juichen voor zijn succesvolle zoon. De beelden van de enthousiaste Perez senior gingen al snel viral.

The proudest Dad in Mexico 🇲🇽



#MonacoGP | @SChecoPerez