Russell vermaakte zich in de regen: "Waren de snelste voor de rode vlag"

George Russell hield in Monaco zijn opvallende reeks in stand. De Britse Mercedes-coureur finishte wederom in de top vijf, net als in elke andere race in het huidige seizoen. In het prinsdom kwam Russell als vijfde over de streep in een niemandsland tussen de koplopers en achtervolger Lando Norris.

Russell mag tevreden terugkijken op zijn weekend in Monaco. De Britse coureur was vrijwel het gehele weekend sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. In de race werd dat pijnlijk duidelijk aangezien Russell zich uit het gedrang wist te houden en de vijfde plaats wist te pakken, Hamilton zat op zijn beurt klem in het verkeer en werd achtste.

Leuk

Russell kon genieten van zijn avonturen in Monaco. De Britse coureur deelde zijn enthousiasme na afloop met de internationale media. Bij de media-afdeling van de Formule 1 sprak hij zich uit: "Er waren zeker weten een heleboel positieve dingen tijdens deze race. Ik denk dat wij op de hards de snelste op de baan waren voor de rode vlag. Dat was eigenlijk best een leuke stint. Daarna werd het een beetje close met Lando bij de pit exit. Hij kwam voor mij terecht bij de uitgang en ik reed achter hem. Hij ging naar links en ik kwam op de natte zooi."

Zwaar

Toch moet ook Russell toegeven dat het niet alleen leuk was, het was eveneens heel erg zwaar. De jonge Britse Mercedes-coureur is er eerlijk over: "Ja, het was zwaar. Ik denk dat het aan het begin nogal frustrerend was met die uitgestelde starts. Maar fair play voor de FIA want ze zagen het weer komen en bij onze eerste poging op de baan was het letterlijk niet te doen."