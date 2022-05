Ocon woest na tijdstraf: "Jammer genoeg was de penalty onterecht"

De Grand Prix van Monaco verliep gisteren op interessante wijze. De race door de straten van het prinsdom was kletsnat en er gebeurde zeer veel op het circuit. Er vonden meerdere incidenten plaats maar de stewards hadden het tijdens de race niet bepaald druk op het gebied van straffen.

Esteban Ocon kreeg was één van de coureurs die dit weekend wél een straf kreeg. De Franse Alpine-coureur was in een gevecht met Lewis Hamilton verwikkeld tijdens de race. In Sainte Devote raakten de twee coureurs elkaar en liep Hamilton lichte schade op aan zijn voorvleugel. Pas geruime tijd late kwamen de stewards met een beslissing en kreeg Ocon een tijdstraf van vijf seconden.

Onterecht

De Fransman bevond zich op dat moment net in het treintje achter zijn teamgenoot Fernando Alonso en viel ver terug door zijn straf. Hij kwam als negende over de streep maar werd als twaalfde geklasseerd. Tegenover Sky Sports deelde Ocon zijn woede: "Ik denk dat we alles over het algemeen goed hebben gedaan. We waren aardig aan het racen totdat we de straf kregen, jammer genoeg was de straf echt onterecht. Ik ben dus enorm gefrustreerd omdat het ons resultaat heeft geruïneerd. We hebben het bekeken met de stewards en ze zeiden dat dit vorig jaar een racing incident zou zijn, geen idee wat er dit jaar is veranderd."

Contact

Ocon begrijpt helemaal niets van zijn straf, de beslissing zorgde ervoor dat hij de twee WK-punten van plek negen verloor. Hij tast nog steeds volledig in het duister: "Als je wilt inhalen in Monaco is er altijd een beetje contact want er is bijna geen ruimte. Lewis was sneller achter mij op de andere banden. We waren zeker hard aan het racen, we streden om positie. We raceten aan het einde van de race weer tegen elkaar. Het was fair racen en er was zeker een beetje contact. We hadden er geen last van dus het is jammer en ik ben gefrustreerd."