Norris had het lastig: "één van de engste dingen die ik ooit heb gedaan"

De Grand Prix van Monaco verliep gisteren op chaotische wijze. De vroege regenval, uitgestelde start en de rode vlag zorgden voor een lastige situatie. Veel coureurs moesten dan ook lang hun concentratie vasthouden en moesten opletten om de race niet in de muur te eindigen.

Eén van de coureurs die een goede race reed was Lando Norris. De Britse McLaren-coureur bleef uit de problemen en reed in de slotfase in een soort niemandsland rond. Uiteindelijk kwam hij rond de klok van zessen als zesde over de streep en mocht hij weer een aardig aantal punten bijschrijven, tevens was hij wederom veel beter dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

Zenuwslopend

Alhoewel Norris weer een goede race reed kon hij niet bepaald genieten. De Britse coureur had een zware race achter de rug en legde de omstandigheden na afloop uit voor de camera's van zijn landgenoten van Sky Sports: "Dit was enorm uitdagend. Ik kan haast niet omschrijven hoe het is om een Formule 1-auto te rijden in de regen op dit circuit. Het is één van de meest zenuwslopendste en engste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Dit is zo zwaar. Je wilt pushen want je weet dat anderen fouten kunnen maken. Maar wanneer je dat gaat denken ga je zelf foutjes maken."

Snelste ronde

Norris moest alleen de koplopers van Ferrari en Red Bull en George Russell voor zich laten. De Britse coureur was na afloop dan ook blij met zijn resultaat: "Het was nog steeds een goede race, van start tot finish. We wisten de banden goed te managen. Er zijn een paar dingen die we misschien kunnen verbeteren omdat ik niet denk dat het een foutloze race was van onze kant met de strategie enzo. Maar ik ben nog steeds blij met de zesde plaats. Het zijn een aantal goede punten en we hadden ook de snelste ronde. Ik zou alleen meer punten hebben gepakt met P5, dat is niet het einde van de wereld."