Verstappen verwacht geen problemen met Perez: "Waarom moet dit veranderen?"

De Grand Prix van Monaco werd gisteren een prooi voor Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de slimme strategie van zijn renstal. Zijn teamgenoot Max Verstappen breidde zijn voorsprong in het WK uit dankzij zijn derde plaats achter Perez en Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Verstappens titelrivaal Charles Leclerc kwam in zijn thuisland als vierde over de streep. De Monegaskische Ferrari-coureur baalde na afloop van de tactische blunder van zijn team en zal ook niet zo blij zijn met de huidige situatie in het wereldkampioenschap. Verstappen gaat nu aan de leiding met 125 punten, Leclerc volgt met 116 punten en ook Perez heeft zich gemengd in de strijd, hij heeft nu 110 punten.

Relatie

Perez is nu dus een echte outsider in de titelstrijd en dat betekent dat hij nu een concurrent is van zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander verwacht echter geen problemen in de samenwerking. Na afloop van de race sprak hij er met Motorsport.com over. Verstappen: "Ik denk niet dat er iets zal gaan veranderen aan onze relatie." Perez reageerde gevat: "Wij blijven gewoon van elkaar houden toch?" Verstappen reageerde bevestigd.

Respect

Verstappen voorziet geen problemen in zijn mogelijke duel met Perez. Sterker nog, de Nederlander denkt dat het wederzijdse respect ze gaat helpen dit seizoen: "Waarom moet dit veranderen? We werken goed samen als team. We proberen altijd de auto te optimaliseren en we accepteren het als de andere beter werk verricht. Ik denk dat dit belangrijk is omdat je op die wijze respect toont naar elkaar. Dat de beste moge winnen. Op de baan proberen we vanzelfsprekend allebei de beste te zijn. Maar we hebben heel erg veel respect voor elkaar en we delen het doel om elk weekend zoveel mogelijk punten te pakken voor het team."