De frustratie bij de woedende Leclerc in beeld

Charles Leclerc beleefde een frustrerende middag in zijn thuisland Monaco. De Ferrari-coureur zag de kans op een overwinning in rook opgaan toen zijn team strategisch blunderden. De Italiaanse renstal besloot Leclerc en teammaat Carlos Sainz in de 22ste ronde naar binnen te roepen voor een dubbele bandenwissel.

De engineer van Leclerc probeerde de fout nog te herstellen maar het was tevergeefs, Leclerc was al scheldend de pitlan in gekomen. Op de onboards is de frustratie zichtbaar bij de Monegask, zodra hij Sainz voor zich ziet rijden heft hij zijn handen in de hemel en begint het schelden.