Alonso haalt schouders op: "Dat is niet mijn probleem"

Fernando Alonso speelde een hoofdrol in de chaotische Grand Prix van Monaco. De Spaanse Alpine-coureur waande zich na de tweede code rood een soort treinmachinist. Alonso hield namelijk vrijwel het gehele veld op, tot frustratie van velen en zelfs zijn teamgenoot Esteban Ocon.

Ocon had een vijf seconden tijdstraf ontvangen vanwege een eerder incident met Lewis Hamilton. De Fransman kwam na de herstart echter vast te zitten achter de Brit, die op zijn beurt Alonso niet voorbij kon komen. Ocon werd zo erg opgehouden dat hij met zijn tijdstraf buiten de top tien viel. Alonso werd op zijn beurt zevende nadat hij in de slotfase weer snelle rondetijden noteerde.

Banden

Alonso had na afloop van de Monegaskische Grand Prix een duidelijke uitleg voor zijn langzame race. De Spanjaard sprak zich uit bij Motorsport.com: "Ik denk dat we niet de juiste banden hadden of niet genoeg leven in de banden hadden toen er nog 33 rondjes voor ons lagen. Het was een sprintrace dus we hadden twee keuzes: of de harde banden van eerder in de race gebruiken, óf de mediums gebruiken. We kozen voor de mediums maar ze konden zeker niet die 33 rondjes mee."

Hamilton

De banden waren tevens de oorzaak van Alonso's opvallende laatste paar rondjes waarin hij ineens weer snel doortrapten. De Spaanse Alpine-coureur legt het uit: "We wisten niet of we de race wel konden finishen. Ik kreeg de banden redelijk onder controle voor 15 rondjes, daarna heb ik 15 rondjes gepusht omdat het team mij vertelde dat Esteban een penalty had gekregen. Dat Hamilton zo gefrustreerd was is niet mijn probleem."