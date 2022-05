Horner heeft geen medelijden met Mercedes

Mercedes is nog altijd op jacht naar de eerste overwinning van 2022. De voormalig rivalen van Red Bull Racing hebben moeite met de wagen van dit jaar en komen er niet aan te pas, maar medelijden heeft Red Bull-teambaas Christian Horner absoluut niet. Leedvermaak komt echter ook niet voor in het woordenboek van de Brit.

Vorig seizoen streden Verstappen en Lewis Hamilton wiel aan wiel om de wereldtitel in wat een omstreden, en aan het eind controversiële, titelrace was. De Red Bull-coureur trok aan het langste eind en veroverde zijn eerste wereldtitel en de eerste van Red Bull sinds 2013.

Dit seizoen is de Formule 1 een nieuw tijdperk ingegaan en hebben Red Bull en hun voormalige titelrivalen tegenstrijdige resultaten geboekt. Terwijl Red Bull al vijf races heeft gewonnen en beide klassementen leidt, is het beste resultaat van Mercedes dit jaar drie keer een derde plaats en op diezelfde positie staat het ook in de constructeurstand.

Horner heeft er geen bijzondere gevoelens bij, zo zegt hij in gesprek met dagblad The Standard: "Er is geen tijd voor sympathie. Het is geen kwestie van medelijden of leedvermaak, het gaat erom dat je je concentreert op je eigen zaken."

Mercedes komt terug

Hij is er echter van overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Mercedes, en hun teambaas Toto Wolff, weer mee gaan doen en strijden om de overwinning. Hij verwacht dat Mercedes terug op het scherpst van de snede komt en dat "Toto zich er op een bepaald moment mee gaat bemoeien".