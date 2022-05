Verstappen prijst team na hectische race: "We mogen tevreden zijn met deze zondag"

De Monegaskische Grand Prix was vandaag een chaotisch schouwspel. Regerend wereldkampioen Max Verstappen deed voorafgaand de race een regendans. Een buitje zou de enige kans op succes zijn voor de Nederlander, hij startte de race immers op de vierde plaats naast zijn teamgenoot Sergio Perez.

Verstappens wens op regen werd waarheid. Het kwam met bakken uit de hemel en de start werd zelfs een uur vertraagd, tot frustratie van velen. Rond zes uur finishte men pas en vond Verstappen zichzelf terug op de derde plaats, achter Carlos Sainz en de verrassende racewinnaar Perez. Verstappen was blij voor zijn Red Bull-teamgenoot.

Strategie

Na afloop van de race was Verstappen kalm en tevreden, na een moeilijke zaterdag was de zondag een stuk beter. Hij beaamde het zelf bij interviewer van dienst David Coulthard: "Ik heb het best mogelijke gedaan na gisteren. Je weet dat je als vierde moet starten na die rode vlag in de kwalificatie. Ik heb mijn uiterste best gedaan en als team hebben we het heel erg goed gedaan met de strategie waardoor we voor Ferrari kwamen te liggen."

Verwachting

Verstappen was vooral trots op zijn team, een sterk uitgevoerde dubbele pitstop beloonde hem met de derde plaats en teammaat Perez zelfs met de zege. De Nederlander denkt dan ook dat men trots mag zijn: "Als team mogen we wel tevreden zijn met deze zondag. Het was een hectische middag met de regen en al die andere dingen maar we hebben het fantastisch uitgevoerd. Ik heb mij voorsprong in het WK-vergroot, dat had ik gister niet verwacht."