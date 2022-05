Gasly baalt na mislukte kwalificatie: "Het begint teleurstellend te worden"

De kwalificatie in Monaco verliep gisteren zeer chaotisch. Al in het eerste gedeelte van de kwalificatie was de chaos compleet toen er met de rode vlag werd gezwaaid. Yuki Tsunoda had de muur geraakt bij het uitkomen van de tunnel en liep daardoor een lekke band op. Hierdoor besloot men de rode vlag te zwaaien, Tsunoda was echter alweer gearriveerd bij zijn team.

De Japanner kon gewoon zijn weg vervolgen maar door de code rood had iedereen nog maar weinig tijd om zich te verbeteren. Tsunoda bereikte uiteindelijk wel Q2 maar voor zijn teamgenoot Pierre Gasly viel verrassend het doek. De Franse AlphaTauri-coureur kon door de drukte in de pitlane niet tijdig de finishlijn passeren om zijn ronde te beginnen.

Supergoed

Gasly baalde na afloop enorm vanwege het slechte resultaat. Hij kwam namelijk niet door Q1 heen en kwalificeerde zich slechts als zeventiende. Tegenover de internationale media deelt hij zijn verslagenheid: "Ik heb geen woorden voor hoe ik mij nu voel. Vrijwel het gehele weekend ging het zo goed, ik reed rond P5 tijdens de trainingen. Ik voelde mij supergoed en daarnaast kon ik vrije simpel goede rondetijden neerzetten."

Fouten

De Franse coureur twijfelt openlijk aan de keuzes van zijn team. Gasly is niet bepaald te spreken over de beslissingen waardoor hij Q2 misliep. Hij deelt dat op overduidelijke wijze met de media: "Er was een rode vlag en we kwamen te laat de baan op. Ik kreeg niet de kans om een nieuwe ronde neer te zetten en mijn rondetijd was daardoor niet meer representatief. Onze fouten kosten ons veel, weekend na weekend. Het begint teleurstellend te worden voor ons team."