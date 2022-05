Video: Sarcastische Norris baalt van opstopping

De kwalificatie werd gisteren vroegtijdig afgevlagd na een dubbele crash van Carlos Sainz en Sergio Perez in de slotseconden van de sessie. De twee coureurs crashten in Portier en blokkeerden de doorgang voor hun collega's. Hierdoor ontstond er een file van balende coureurs die moesten wachten tot de rotzooi was opgeruimd.

Ook Lando Norris moest wachten tot hij zijn weg naar de pits kon vervolgen. De Britse McLaren-coureur kwalificeerde zich als vijfde maar kon daar op het moment van de crash niet van genieten. Met een sarcastische radioboodschap deelt hij zijn team mee dat pole er toch echt in zat.