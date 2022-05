McLaren duwt Ricciardo richting de uitgang

Het huwelijk tussen Daniel Ricciardo en McLaren is tot nu toe nog niet ware liefde te noemen. Hoewel de Australiër vorig jaar de Grand Prix van Italië won op het circuit in Monza, was het één van de spaarzame hoogtepunten die het duo met elkaar kende.

Ricciardo heeft een 3-jarig contract op zak bij het Britse team, maar daar is ook alles mee gezegd. Teambaas Zak Brown uit sinds enkele weken publiekelijk zijn teleurstelling in de prestaties van Ricciardo en spreekt met de pers over 'mechanismen' waardoor het zomaar kan zijn dat Ricciardo het einde van zijn contract niet zal uitdienen voor McLaren.

De goedlachse coureur tekende vanaf 2021 voor McLaren, met een optie voor een vierde seizoen (2024). Ricciardo zelf zou echter ook niet rouwig zijn om voortijdig bij het team te vertrekken, zo vertellen bronnen in de paddock. Dat komt vooral doordat hij niet kan tippen aan teamgenoot Lando Norris en de verwachtingen van McLaren.

Ricciardo heeft tot nu toe gebagatelliseerd dat 2022 het laatste seizoen kan zijn voor McLaren, net als Browns opmerkingen over het niet voldoen aan de verwachtingen van McLaren. Hij zei in Monaco ook: "Mijn contract loopt tot eind 2023."

Druk opvoeren

Brown heeft echter onthuld dat er clausules zijn die beide partijen in staat stellen de relatie voortijdig te beëindigen. De CEO van McLaren: "Ik wil niet ingaan op de details van het contract, maar er zijn mechanismen waarin we aan elkaar gecommitteerd zijn en er zijn ook mechanismen waarin we dat niet zijn. Ik heb er met Daniel over gesproken. We krijgen niet de resultaten waar we allebei op hoopten, maar we zullen allebei blijven pushen."

"Ik denk dat hij in Monza heeft laten zien dat hij races kan winnen. We moeten ook onze raceauto blijven ontwikkelen - die is niet in staat om races te winnen, maar we zouden hem graag verder naar voren zien staan op de grid. We zullen zien hoe de dingen zich ontwikkelen."