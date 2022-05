Hamilton baalt na mislukte kwalificatie: "Zou leuk zijn om een keer geluk te hebben"

Het team van Mercedes had vermoedelijk op meer gehoopt in de kwalificatie in Monaco. De Duitse regerend constructeurskampioen had het echter zwaar en men kwam niet in de buurt van Red Bull Racing en Ferrari. Uiteindelijk kwalificeerden George Russell en Lewis Hamilton zich als zesde en achtste.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had het lastig in de straten van het prinsdom. De Britse coureur worstelt al het gehele weekend met zijn zilverpijl en ook in de kwalificatie ging het niet volgens plan. Het gat met de concurrentie en teamgenoot Russell was wederom zeer fors en dat zorgde vanzelfsprekend voor frustratie bij de Brit.

Downforce

Na afloop van de chaotisch verlopen kwalificatie zocht Hamilton naar antwoorden. De Britse Mercedes-coureur had uitgevonden wat het probleem is, hij deelt het met Racefans: "We hebben zeer slechte downforce aan de achterzijde van de auto. We hebben genoeg downforce aan de voorzijde maar niets aan de achterzijde. Vandaag voelde het wat beter maar we gaan wel langzamer. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik had het gevoel dat we het gehobbel hebben aangepakt maar hij voelt slomer."

Geluk

Hamilton kon zich in de slotfase van de kwalificatie ook niet verbeteren. De Britse coureur werd gehinderd door de dubbele crash van Carlos Sainz en Sergio Perez in Portier. Hamilton baalt ervan: "Ik denk dat onze tijden er niet zo slecht uitzagen maar dit soort dingen gebeuren, het is wat het is. Je kan hier amper inhalen. Ik hoop dat het weer een rol gaat spelen en het voor kansen zorgt, misschien kiest men voor verschillende strategieën. Het zou leuk zijn om een keer geluk te hebben."