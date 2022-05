Horner is eerlijk: "Pole was vandaag niet mogelijk"

De kwalificatie in Monaco leek op voorhand een oneerlijke strijd tussen Ferrari en Red Bull Racing te worden. De Italiaanse renstal was overduidelijk sneller dan Red Bull. In de kwalificatie kwam deze voorspelling uit, Charles Leclerc was oppermachtig in de straten van zijn eigen geboorteplaats.

Bij Red Bull baalde men na afloop. Max Verstappen kende een lastige kwalificatie en werd slechts vierde. Hij kon zijn laatste snelle ronde niet voltooien door een incident voor hem. Teamgenoot Sergio Perez was immers gecrasht in Portier en Ferrari-coureur Carlos Sainz kon hem niet meer ontwijken. Perez had eventjes daarvoor al de derde tijd genoteerd en dat betekent dat Red Bull morgen de tweede startrij inneemt.

Onmogelijk

Na afloop was men bij het Oostenrijkse team zeer realistisch. Teambaas Christian Horner was zeer eerlijk toen hij vlak na de sessie sprak met zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik denk niet dat pole vandaag echt mogelijk was. Charles was echt sterk vandaag, ik wil hem graag feliciteren. Wij hadden die tijd niet kunnen rijden. Maar allebei onze coureurs hadden wel hun tijd kunnen verbeteren. Max was namelijk significant sneller onder weg."

Vechten

In het krappe Monaco moet Red Bull morgen in ieder geval twee wagens, de Ferrari's, inhalen om de pole position te kunnen claimen. Horner baalt als een stekker dat zijn manschappen niet verder naar voren staan: "Het is een teleurstelling dat we niet op de eerste startrij staan maar we kunnen vanaf hier wel gaan racen. We gaan ze hard vechten als wij maar kunnen. Het weer speelt mee, er zijn waarschijnlijk safety cars en er kan zoveel gebeuren."