Verstappen reageert op mislopen van pole in Monaco: "Zat er het hele weekend al niet in"

De pole position was sowieso niet realistisch om dit weekend te halen, zo stelt Max Verstappen na de kwalificatie in gesprek met Viaplay. De Red Bull-coureur heeft het hele weekend al problemen met de balans van de auto, die tijdens de kwalificatie nog opgelost konden worden.

Hoewel Verstappen bezig was met een snellere ronde in de laatste minuut van de kwalificatie crashte teamgenoot Perez in de bocht voor het ingaan van de tunnel waarna Carlos Sainz met zijn Ferrari op de Red Bull crashte. Er kwam een rode vlag en het betekende het einde van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Leclerc pakte pole position in zijn thuisrace, voor Sainz en Perez.

Verstappen start als vierde, en legt zich erbij neer: "Ja dat is jammer. Over het algemeen is het een redelijk lastig weekend voor mij. Die laatste ronde was in ieder geval iets beter. De pole position zat er niet in, want Charles en Ferrari waren het hele weekend al heel sterk, maar dan had ik er in ieder geval beter voorgestaan dan vierde. Dat is echter ook Monaco, dit soort dingen gebeuren met een rode vlag - al is het het tweede jaar op rij maar het is wat het is."

Onderstuur

Zijn vader Jos Verstappen klaagde in zijn carriere vaak over te veel onderstuur. Daarover hebben we Max weinig gehoord tot nu toe, maar vandaag was een spaarzaam moment waar hij last had van het probleem dat zijn vader vaak parten speelde.

Verstappen: "We moeten nu na de kwalificatie kijken waar het verschil zit met Ferrari, maar feit is dat die auto heel goed draait. Ik heb daarbij meer last van onderstuur dan ik wilde, dus die twee dingen helpen niet, zeker niet op een circuit als Monaco waar je de auto heel snel wil draaien. Daardoor denk ik dat het iets lastiger was."

Regen

"Het is natuurlijk balen van vandaag maar we zien het morgen wel. Je moet altijd geconcentreerd blijven tijdens de wedstrijd, wie weet als er regen aan komt dan is er altijd chaos hier. Gedurende het seizoen rijden hier heel veel vrachtwagens, allemaal olie, visschelpen en de witte lijnen dan blijft het altijd glad."