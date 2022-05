'Schumacher jaagt op stoel van Vettel bij Aston Martin'

Mick Schumacher rijdt momenteel voor Haas maar hij staat bovenaan het lijstje van Aston Martin. De zoon van Michael Schumacher moet zijn landgenoot Sebastian Vettel gaan vervangen, zo melden diverse berichten vanuit Duitsland.

Aston Martin heeft niet de beste start gekend van het seizoen 2022 en het nieuwe reglementaire tijdperk. Het team uit Silverstone staat momenteel op de negende plaats in het constructeurskampioenschap met zes punten uit zes races. Het team veroorzaakte nogal wat opschudding tijdens de Grand Prix van Spanje toen het de verbeterde AMR22 onthulde, die al snel de aandacht trok van Red Bull Racing, en naar verluidt ook van de FIA, vanwege de gelijkenissen met de RB18.

Aston Martin heeft sindsdien echter groen licht gekregen voor de update, die in Barcelona niets opleverde waardoor zowel Vettel als Lance Stroll geen punten wisten te scoren.

Stopt Vettel?

Er is ook steeds meer onzekerheid over de toekomst van Vettel bij het team. De viervoudig wereldkampioen wil tekenen van sterke vooruitgang zien als hij na dit seizoen wil blijven. Volgens Duitse media groeit de overtuiging dat Vettel eind 2022 afscheid zal nemen van Aston Martin en de Formule 1.

Mocht Vettel inderdaad vertrekken, dan wil Aston Martin teameigenaar Lawrence Stroll graag tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso wil binnenhalen, maar zijn huidige team Alpine wil hem een nieuw contract aanbieden - gezien dat na dit seizoen afloopt.

De nieuwe speler in de stoelendans bij Aston Martin is echter Mick Schumacher. Volgens de berichten probeert Aston Martin zijn verkoopcijfers in Europa te verbeteren door zich te richten op de Duitse markt, en ziet het daarom een coureur uit dat land, en met de achternaam van zijn beroemdste coureur, als een sterk staaltje marketing bij die inspanningen.

Ingewikkelde situatie

Aangezien Schumacher lid is van de Ferrari Driver Academy is zijn situatie moeilijker dan bij andere coureurs. Zijn deal met Haas is tot stand gekomen omdat het Amerikaanse team klantenmotoren afneemt en dus kan Ferrari hem daar neerzetten om ervaring op te doen. Die situatie bestaat niet als hij naar Aston Martin gaat, waardoor het makkelijker is om hem bij Haas te houden..

Aston Martin wilde niet reageren op de geruchten, noch bevestigen dat het interesse heeft in Schumacher.