Horner wijst Ferrari nog niet als favoriet aan: "Temperaturen zijn wederom hoog"

Max Verstappen moest in de eerste twee vrije trainingen in Monaco tijd toegeven op de snellere Ferrari's. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was zelfs langzamer dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Bij Red Bull maakt niemand zich nog zorgen, al lijkt de Italiaanse concurrent wel heel erg sterk.

Al in de eerste training was het duidelijk dat Ferrari aardig op dreef was. Charles Leclerc was snel in zijn eigen land en hij gaf die snelheid een vervolg in de tweede training. Verstappen moest op zijn beurt de nodige tijd toegeven op de concurrentie, het verschil was niet bijster groot maar toch weet men bij Red Bull dat er iets moet gebeuren.

Ervaring

Tijdens de trainingen maakte Red Bull-teambaas Christian Horner zich nog maar weinig zorgen. De Brit ziet dat Verstappen geduldiger gedraagt dan voorheen. Voorafgaand de tweede training sprak Horner zich al complimenteus uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Max speelt echt een langer spel. Ik denk dat het ook te maken heeft met de nodige ervaring en hij heeft natuurlijk ook al zijn eerste titel binnen."

Favoriet

Ook in Monaco verwacht Horner kansen, ondanks dat Ferrari sneller was. De Brit denkt dat er nog genoeg kan gebeuren in de straten van het bekende prinsdom: "Als je kijkt naar het afgelopen weekend, dan zou je je geld op Ferrari zetten. Maar hier zijn de temperaturen wederom zeer hoog. Alles zal gaan afhangen van de setup van onze wagens, de auto's zijn ook nog zo enorm nieuw. In deze straten zijn ze ook nog eens heel erg groot waardoor er van alles kan gebeuren."