Ricciardo reageert op kritiek van Brown: "Dat is niet onjuist"

Daniel Ricciardo heeft al flink wat jaren ervaring in de Formule 1 maar staat dit seizoen onder grote druk. De altijd lachende Australiër kent in zijn tweede jaar bij McLaren nog geen grote successen en daarnaast is zijn achterstand op teamgenoot Lando Norris nogal fors.

Ook bij Ricciardo's team McLaren is men inmiddels behoorlijk kritisch op de prestaties van de Australische coureur. CEO Zak Brown sprak zich eerder deze week nogal stevig uit over Ricciardo. De Amerikaan was van mening dat Ricciardo nog niet bepaald aan de verwachtingen van McLaren voldeed. Het waren opvallende woorden en daarnaast sprak Brown zich ook nog eens uit in het voordeel van Norris.

Onjuist

Ricciardo zelf heeft de woorden van zijn baas ook gehoord. In Monaco werd Ricciardo deze ochtend geconfronteerd met de uitspraken van Brown. Tijdens de persconferentie sprak hij zich uit tegenover de internationale pers: "Het is niet onjuist. Maar ik vat dat soort opmerkingen niet persoonlijk op. Het is zeker af en toe een uitdaging. Niemand is strenger voor mij dan ikzelf en we werken er ook aan. Dit team wil dat en ik wil het ook."

Antwoorden

Opvallend genoeg lijkt het erop dat de bolide van McLaren helemaal geen slechte auto is. Teammaat Norris presteert er immers nogal sterk mee en bereikte dit seizoen zelfs al het podium. Ricciardo zoekt op zijn beurt naar antwoorden: "Ik wil meer uit de auto halen. De ene keer weet ik wat er aan de hand is maar de andere keer niet. Soms ging het nog niet zoals we wilden. Het is altijd lastig geweest voor mij om één te worden met de auto. Het is best moeilijk om er spectaculaire rondjes uit te persen. Ik werk er nog steeds hard aan. Ik zou graag willen zeggen dat ik elke race sneller wordt, maar het is een proces."