Brown vraagt meer van Ricciardo: "Wil graag dat hij dichter bij Lando zit"

Het team van McLaren kende een wisselvallig weekend in Spanje. Op het circuit nabij Barcelona reed een zieke Lando Norris naar de achtste plaats. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo was wel volledig gezond maar kwam niet verder dan een zeer teleurstellende twaalfde plaats.

Norris staat momenteel zevende in de WK-stand met 39 punten. Ook hier is het verschil met Ricciardo zeer fors, de Australiër heeft slechts 11 punten bij elkaar verzameld en staat daardoor op de twaalfde plaats in de tussenstand. Inmiddels is wel duidelijk dat de ervaren Ricciardo systematisch wordt verslagen door zijn jongere Britse teamgenoot met beduidend minder ervaring.

Teleurstellend

Ook bij McLaren begint het men op te vallen. Norris had in Spanje last van ontstoken keelamandelen maar was alsnog veel sneller dan zijn Australische teamgenoot. McLaren CEO Zak Brown hoopt dat de zaakjes snel gaan veranderen, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Lando is duidelijk ietsje beter. We zouden graag zien dat Daniel wat dichter bij Lando zit zodat we een mooie interne strijd hebben. Daniel voelt zich simpelweg nog niet comfortabel in de nieuwe bolide. Wij doen er alles aan maar het was alweer een teleurstellend weekend."

Compliment

Brown kan niets anders doen dan concluderen dat Ricciardo amper presteert naar zijn kunnen. De Amerikaan refereert bijvoorbeeld naar Ricciardo's zege op Monza vorig seizoen. Tegelijkertijd ziet Brown het als een compliment voor Norris: "Dit toont aan hoe goed Lando is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gaten tussen Charles en Carlos en Max en Sergio, dan zijn er duidelijk gaten tussen teamgenoten. Ik denk nu dan ook dat Lando momenteel één van de beste coureurs ter wereld is. Het is een compliment voor hem als je ziet hoe groot het gat is met Daniel."