Coureurs en Formule 1-CEO trappen balletje voor het goede doel

Gisteravond stond in Monaco de traditionele voetbalwedstrijd tussen coureurs en allstars op het programma. Zoals gebruikelijk deden er weer de nodige Formule 1-coureurs mee aan de benefietwedstrijd. Onder andere Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz en Fernando Alonso stonden aan de aftrap van de voetbalwedstrijd.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen werd wel vernoemd op de aankondigingsposter maar hij deed niet mee aan de wedstrijd. Formule 1-CEO Stefano Domenicali deed wel mee aan de wedstrijd en de Italiaan kreeg gelijk een belangrijke rol van de coureurs: hij moest keepen. Op de beelden van de wedstrijd is te zien dat Domenicali het naar zijn zin had.

Skills on and off track? 🧐



F1 Drivers and CEO Stefano Domenicali lace up the boots for a special charity football match in Monaco ahead of the Grand Prix ⚽#F1 #MonacoGP @PierreGASLY @Charles_Leclerc @Carlossainz55 @alo_oficial pic.twitter.com/vsPD3sFiuA