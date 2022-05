Video: Russell voorkomt botsing tussen cameraploegen

George Russell kende een zeer solide weekend in Spanje. De Britse Mercedes-coureur merkte dat de updates zijn wagen goed hadden gedaan en dat zette hij meteen om in een goed resultaat. Hij kwalificeerde zich als vierde en kwam na een sterke race als derde over de finish, voor de tweede keer dit seizoen stond hij op het podium.

Na afloop was zijn humeur dan ook opperbest en stond hij alle televisieploegen rustig te woord. Ook de ploeg van de media-afdeling van de Formule 1 kwam aan de beurt. Russell liep op zijn gemakje door de paddock met de verslaggeefsters toen hij Max Verstappen aan zag komen. Net op tijd kon hij de interviewster weg trekken om een confrontatie met een cameraman te voorkomen.