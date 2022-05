Marko leeft mee met Perez: "Ik snap dat hij van streek is"

Red Bull Racing pakte in Spanje het tweede 1-2tje van het huidige seizoen. Max Verstappen won zijn derde Grand Prix op rij en teammaat Sergio Perez kwam als tweede over de lijn. De Mexicaan presteerde zeer sterk en mocht zelf eveneens ruiken aan de zege in Spanje, het team besliste echter anders.

Perez had de leiding van de Grand Prix in handen terwijl Verstappen er achter hem snel aan kwam. Bij Red Bull nam men maatregelen en kreeg Perez te horen dat hij zijn teamgenoot erlangs moest laten. De Mexicaanse coureur sputterde nog tegen over de boordradio maar gaf wel gehoor aan de oproep van zijn team.

Strategie

Na afloop gaf Perez aan dat hij graag in gesprek wilde met het team om het moment te bespreken. Bij Red Bull zag men echter niet in waarom Perez de koppositie moest behouden. Men gaf aan dat hij een compleet andere strategie had dan Verstappen. Teamadviseur Helmut Marko legt het nogmaals uit bij ORF: "Het was duidelijk dat Checo niet kon finishen op die set banden. Daarom was het ook duidelijk dat Max de snellere van de twee was."

Begrip

De Oostenrijkse adviseur voelt echter wel mee met zijn Mexicaanse coureur. Marko kan als ex-coureur immers zeer goed begrijpen waar de frustraties van Perez vandaan kwamen: "Ik begrijp wel waarom hij zo van streek was, hij zag de zege voor hem liggen. Op dat moment begreep Sergio het niet maar op dat moment was dit de beste en veiligste optie om deze 1-2 binnen te slepen."