Leclerc blijft positief ondanks uitvalbeurt: "Voel mij beter dan na de laatste twee races"

Charles Leclerc leek afgelopen weekend op weg naar een simpele zege in de Spaanse Grand Prix. Het lot besliste echter anders aangezien hij ineens vermogen verloor. Hij zocht stapvoets de pitstraat op en moest de strijd staken, tot grote teleurstelling van de Italiaanse renstal.

Direct na de race was het onduidelijk waardoor Leclerc precies uitviel. Gisteravond kwam het team echter met een statement naar buiten waaruit bleek dat hij uitviel vanwege problemen met zijn turbo en MGU-H. Beide onderdelen zijn tevens zwaar beschadigd en kunnen niet meer gerepareerd worden. Het was een pijnlijke uitvalbeurt maar bij het team wil men niet bij de pakken neer gaan zitten.

Pluspunten

Leclerc gaf op zijn beurt aan dat hij niet zo erg baalde van zijn uitvalbeurt. Sterker nog, de Monegask was opvallend opgewekt na zijn uitvalbeurt. Tegenover Motorsport.com verklaart hij zijn positivisme: "Ik voel mij beter dan na de laatste twee races. Natuurlijk was er een probleem en ben ik teleurgesteld. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel positieve punten. Het is in dit soort situaties namelijk ook heel goed om naar de pluspunten te kijken en daarvan waren er best wel veel."

Updates

De Italiaanse renstal reed in Spanje namelijk rond met een zwaar geüpdatete bolide. Volgens Leclerc is dit zijn bron van zijn zeer positieve gedachtes. De Monegask legt het uit: "Ons nieuwe pakket werkte zoals we dachten, dat is geen zekerheid. Alles ging goed, ook ons racetempo en het bandenmanagement. Tijdens de laatste twee races waren we daar echt mee aan het worstelen als je het vergelijkt met Red Bull. Nu was ik echt sterk."