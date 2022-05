Norris had het zwaar met hitte en ontstoken keelamandelen

Lando Norris scoorde gisteren punten door als achtste over de streep te komen in Spanje. Het ging niet vanzelf voor de McLaren-coureur, hij startte de race als elfde en had een zeer zwaar weekend. Hij was vrijwel het gehele weekend niet lekker en dat brak hem op tijdens de Grand Prix.

Norris bezocht na afloop van de race een medisch specialist en toen bleek dat hij tonsillitis had, ontstoken keelamandelen. Het was tijdens het weekend al duidelijk dat de Brit zich niet lekker voelde, hij zag er beroerd uit en miste enkele belangrijke persmomenten en teambijeenkomsten. Gisteravond werd dus duidelijk waardoor dat kwam.

De Britse coureur meldde zich na afloop bij de medische post op het circuit. Hij liet gisteren van zich horen in een persbericht van zijn team: "Vandaag was heel erg zwaar. Voorafgaand de race voelde ik mij slecht aangezien ik tonsillitis heb. Dat in combinatie met de hitte maakte dit één van mijn zwaarste races ooit. Ik stond dit weekend achter omdat ik de meeste van mijn energie heb gebruikt aan het bestrijden van mijn ziekte. Ik moest een aantal sessies met de engineers missen waardoor ik niet zo goed was voorbereid. Met dat in mijn achterhoofd ben ik heel erg blij met deze uitkomst."