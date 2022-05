Wolff trots op Hamilton: "Hij had kunnen winnen"

Regerend constructeurskampioen Mercedes beleefde in Spanje een enorme opleving. De Duitse renstal kwakkelde in de eerste races van het seizoen nogal aan maar vandaag sloegen ze terug. George Russell werd derde en Lewis Hamilton reed een zeer knappe race en kwam als vijfde over de finish.

Hamilton was in de openingsronde betrokken bij een incident met Kevin Magnussen. De Brit raakte de Deense Haas-coureur waardoor hij een lekke band opliep. Hamilton strompelde terug naar de pits en gaf over de boordradio aan dat hij de handdoek in de ring wilde gooien. Hij bleef echter doorgaan en daar kreeg hij dus geen spijt van, hij reed een briljante inhaalrace.

Winnen

Bij Mercedes was men na afloop zeer tevreden met het resultaat. Mercedes scoorde dikke punten en dat was reden tot lachen. Teambaas Toto Wolff was opgelucht dat alles toch nog op zijn pootjes terecht kwam. Hij besprak Hamiltons race met Sky Sports: "Je moet altijd de beslissing nemen of het nog nut heeft om door te gaan als je de race in principe hebt verloren. Vanuit het perspectief van de coureur denk je dat het niet mogelijk is omdat je 50 seconden achter ligt. Maar het zijn alsnog bruikbare meters en we geven sowieso nooit op. Aan het einde was zijn racepace echt bizar, hij kan de race kunnen winnen."

Banden

Wolff is na afloop dan ook zeer blij met het besluit van zijn manschappen. Men besloot immers om Hamilton op de baan te houden inplaats van hem de pitbox in te roepen. Wolff: "Ik denk dat we tijdens de eerste stint vooral moesten kijken hoe we om moesten gaan met de band. Het leek erop dat we de pace niet konden volgen, Max haalde George in zonder DRS op de nieuwe band. Maar toen draaide de auto alles om. We zagen Lewis door het veld stormen met dezelfde banden en toen realiseerden we dat we iets konden leren. Toen konden we de potentie unlocken door iets aan te passen bij de pitstop."