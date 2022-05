Marko zeer gelukkig: "Heel blij want we hadden grote problemen"

Max Verstappen en Sergio Perez bezorgde hun team Red Bull Racing een top resultaat in Spanje. De twee coureurs kenden een moeilijke middag in Catalonië maar ze wisten na een goede strategie toch een 1-2tje naar binnen te slepen. Het was een grote opluchting voor het Oostenrijkse team.

Verstappen moest al vroeg aan een inhaalrace beginnen op het Catalaanse asfalt. Hij werd verrast door een windvlaag en daardoor schoot hij rechtdoor in bocht vier. Hij worstelde zich uit de grindbak en begon aan een aardige inhaalrace maar had daarbij ook problemen. Zijn DRS weigerde wederom maar uiteindelijk wist de race alsnog te winnen.

Grote problemen

Bij Red Bull was men enorm opgelucht. De DRS-problemen hinderden Verstappen tevens tijdens de kwalificatie en zorgt dan ook voor hoofdbrekens. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich na afloop uit tegenover de internationale media: "We zijn enorm blij want we hadden grote problemen. Regelmatig ging de DRS niet open, maar daarna dan ineens weer wel. Daardoor werden we gedwongen om van de tweestopper af te stappen. We gingen naar een driestopper want anders konden we Russell niet inhalen."

Kerbs

Marko maakte zich gisteren al zorgen over de problemen met de DRS. Deze problemen zorgden er tijdens de kwalificatie al voor dat Verstappen zijn tweede run moest afbreken. Teamadviseur Marko weet inmiddels wel waar de problematiek vandaan kwam: "Het was een mechanisch probleem. Als hij op de kerbstones reed wilde de DRS niet open gaan. Max raakte daarna geïrriteerd en drukte dan vaak op de DRS-knop waardoor deze weer dicht ging."