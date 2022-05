Mercedes heeft oplossing gevonden: "We begrijpen waarom onze auto stuitert"

Mercedes is goed op weg naar herstel na een slechte start van het nieuwe 'ground effect' tijdperk. Hoewel George Russell nog steeds betere resultaten behaald ten opzichte van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, is de achterstand op Ferrari en Red Bull geslonken tot ongeveer 6 tienden.

Teambaas Toto Wolff had bovendien goed nieuws in Barcelona: "We begrijpen nu eindelijk waarom onze auto zo erg stuitert. We begrijpen wat we moeten doen in termen van rijhoogte om niet te stuiteren."

Dat zal de fans van Mercedes als muziek in de oren klinken, vooral omdat Wolff zegt dat het team nu zal beginnen om 'het potentieel volledig te ontgrendelen' van het unieke 'no sidepods'-concept.

Wel of geen sidepods?

Wolff denkt dat zijn team inmiddels in de buurt komt van het niveau dat Ferrari toont tijdens de races, maar Red Bull is een klasse apart, zo is zijn constatering. In de kwalificatie loopt het mijlenver achterop de twee topteams en dus wil hij niet uitsluiten dat het no-sidepod-concept wordt geschrapt: "Het is een goede en eerlijke vraag, maar aangezien de reglementen voor volgend jaar hetzelfde blijven, komt er een moment dat je moet nadenken over wat goed is aan de auto en wat niet en zullen we een beslissing moeten nemen over volgend jaar."

"We wilden onze problemen snel oplossen, nu we waarschijnlijk de oplossing hebben gevonden. Het seizoen begint voor ons dus eigenlijk pas. Als we de auto en de banden nog beter begrijpen, moeten we in staat zijn om Ferrari en Red Bull in te halen", aldus Wolff.